В Псковской области введут новые критерии присвоения муниципалитетам звания «Край партизанской славы»

13:54, 05 февраля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассмотрит новые критерии присвоения муниципалитетам звания «Край партизанской славы», которые в его адрес направили члены комиссии по рассмотрению ходатайств от муниципалитетов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В частности, в списке предложений предлагается учитывать при присвоении муниципалитетам звания «Край партизанской славы» не только исторические факты, но и работу по патриотическому воспитанию, которая в настоящий момент проводится в муниципалитете. Чтобы оценить эти критерии, эксперты будут выезжать в муниципалитеты, претендующие на присвоение почетного звания. При этом они будут осматривать состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, расположенных в районах. По мнению членов комиссии по рассмотрению ходатайств от муниципалитетов, содержание таких объектов является одним из важных направлений в воспитании патриотизма среди молодого поколения.

Также на заседании комиссии член Общественной палаты Псковской области, главный редактор книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко предложил расширить информацию, содержащуюся в исторической справке. В частности, предлагается указывать сведения о границах территории района в тылу немецких войск, партизанских отрядах и бригадах, помощи им мирного населения района, сбережении памяти о подвиге старшего поколения.

В настоящий момент почетное звание Псковской области «Край партизанской славы» имеют Дедовичский и Себежский районы. В 2020 году в приоритетном порядке рассмотрят вопрос о представлении к этому званию Невельского района. В ноябре 2018 года депутаты Псковского областного Собрания приняли законопроект, который позволяет районам со статусом «Край партизанской славы» получать гранты.