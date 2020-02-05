0
13:54
В Псковской области введут новые критерии присвоения муниципалитетам звания «Край партизанской славы»
12:48
Жители Пскова возмущены неуместной установкой ограждения на улице Юбилейной
12:01
Аэропорт Пскова работает в особом режиме из-за коронавируса
11:50
Архитектурная среда: Оборонительные сооружения Окольного города
11:38
Первый в Пскове off-price магазин Familia будет дарить призы каждый час
11:11
Мужчина пострадал в результате взрыва газа в Псковском районе
10:28
План по предотвращению распространения коронавируса в Псковской области подписал губернатор
Еще новости
Общество

В Псковской области введут новые критерии присвоения муниципалитетам звания «Край партизанской славы»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассмотрит новые критерии присвоения муниципалитетам звания «Край партизанской славы», которые в его адрес направили члены комиссии по рассмотрению ходатайств от муниципалитетов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В частности, в списке предложений предлагается учитывать при присвоении муниципалитетам звания «Край партизанской славы» не только исторические факты, но и работу по патриотическому воспитанию, которая в настоящий момент проводится в муниципалитете. Чтобы оценить эти критерии, эксперты будут выезжать в муниципалитеты, претендующие на присвоение почетного звания. При этом они будут осматривать состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, расположенных в районах. По мнению членов комиссии по рассмотрению ходатайств от муниципалитетов, содержание таких объектов является одним из важных направлений в воспитании патриотизма среди молодого поколения.

Также на заседании комиссии член Общественной палаты Псковской области, главный редактор книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко предложил расширить информацию, содержащуюся в исторической справке. В частности, предлагается указывать сведения о границах территории района в тылу немецких войск, партизанских отрядах и бригадах, помощи им мирного населения района, сбережении памяти о подвиге старшего поколения.

В настоящий момент почетное звание Псковской области «Край партизанской славы» имеют Дедовичский и Себежский районы. В 2020 году в приоритетном порядке рассмотрят вопрос о представлении к этому званию Невельского района. В ноябре 2018 года депутаты Псковского областного Собрания приняли законопроект, который позволяет районам со статусом «Край партизанской славы» получать гранты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

В Псковской области введут новые критерии присвоения муниципалитетам звания «Край партизанской славы»
05 февраля 2020
В Псковской области введут новые критерии присвоения муниципалитетам звания «Край партизанской славы»
Жители Пскова возмущены неуместной установкой ограждения на улице Юбилейной
05 февраля 2020
Жители Пскова возмущены неуместной установкой ограждения на улице Юбилейной
Аэропорт Пскова работает в особом режиме из-за коронавируса
05 февраля 2020
Аэропорт Пскова работает в особом режиме из-за коронавируса
Первый в Пскове off-price магазин Familia будет дарить призы каждый час
05 февраля 2020
Первый в Пскове off-price магазин Familia будет дарить призы каждый час
Мужчина пострадал в результате взрыва газа в Псковском районе
05 февраля 2020
Мужчина пострадал в результате взрыва газа в Псковском районе
План по предотвращению распространения коронавируса в Псковской области подписал губернатор
05 февраля 2020
План по предотвращению распространения коронавируса в Псковской области подписал губернатор
Бесплатные светоотражатели предлагают горожанам на восьми автобусных остановках в Пскове
05 февраля 2020
Бесплатные светоотражатели предлагают горожанам на восьми автобусных остановках в Пскове
В Пскове заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог
05 февраля 2020
В Пскове заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог

Идет загрузка...