Свидетельство о присвоении звания Края партизанской славы вручили главе Себежского района

13:04, 07 июля 2019, ПАИ

7 июля на Кургане Дружбы состоялось торжественное вручение свидетельства о присвоении звания «Край партизанской славы» Себежскому району. На церемонии открытия губернатор Псковской области Михаил Ведерников передал документ главе муниципалитета Леониду Курсенкову, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона подчеркнул, что соответствующее решение принято специальной комиссией две недели назад. Это уже второй район Псковской области, получивший столь высокое звание, учрежденное в регионе. Это свидетельство героического вклада себежан в приближение Победы в Великой Отечественной войне, заявил Михаил Ведерников.

Первым почетное звание «Край партизанской славы» получил Дедовичский район Псковской области. Себежский район стал вторым. Звание присваивается только одному району в году. С этого года районы, которым присвоено это почётное звание ежегодно получают дотацию в размере 500 тысяч рублей. Эти средства рекомендуется направлять на патриотические мероприятия.