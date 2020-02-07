Пскович Виталий Рахманов вышел в полуфинал конкурса «Лидеры России — 2020»

15:29, 07 февраля 2020, ПАИ

Первый заместитель начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов вышел в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры России — 2020». Он прошел контрольное тестирование, впереди его ждут очные испытания.

Как стало известно Псковскому агентству информации, в полуфинал прошёл еще один сотрудник администрации региона, его фамилия уточняется. Всего от Псковской области девять полуфиналистов. На участие в конкурсе со всего Северо-запада поступило более 23 тысяч заявок.

Полуфинал по Северо-западному федеральному округу состоится в Санкт-Петербурге 8 февраля. Планируется, что с полуфиналистами встретится полпред президента России в СЗФО Александр Гуцан.

Конкурс «Лидеры России» реализуется АНО «Россия – страна возможностей» по поручению президента России Владимира Путина. Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев.