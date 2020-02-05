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Общество

Девять представителей Псковской области прошли в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» в СЗФО

Девять представителей Псковской области прошли в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» в Северо-Западном федеральном округе. Полуфинал состоится 8 февраля в Санкт-Петербурге, сообщила Псковскому агентству информации руководитель направления региональных коммуникаций АНО «Россия – страна возможностей» Елена Барсегова.

В открытии конкурса примут участие полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, член наблюдательного совета конкурса Валерий Фадеев и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

От Северо-Западного федерального округа на конкурс поступило 29 тысяч 350 заявок. Приглашение в полуфинал получил 331 участник, показавший лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования: от Санкт-Петербурга – 241 человек, от Калининградской области – 22, от Ленинградской области – 13, от Архангельской области – 12, от Псковской области – 9 человек, от Вологодской области – 8, от Мурманской области – 8, от Новгородской области – 6, от Республики Карелия – 6 и от Республики Коми – 6.

7 февраля состоится повторное компьютерное тестирование, на котором участники должны будут подтвердить результаты онлайн-этапа. Если конкурсант не сможет пройти повторное компьютерное тестирование, то он не будет допущен к дальнейшим очным испытаниям.

В течение двух основных дней полуфинала – 8 и 9 февраля — конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в финал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 9 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от СЗФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».

«Всего пройдет 11 полуфиналов. Из них 8 – региональных, а 3 – полуфиналы специализаций. Региональные полуфиналы проходят во всех 8 федеральных округах в январе-феврале 2020 года: во Владивостоке (ДФО), Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УФО), Пятигорске (СКФО), Нижнем Новгороде (ПФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Санкт-Петербурге (СЗФО) и Москве (ЦФО). Полуфиналы трех специализаций конкурса пройдут в Москве в марте. В каждый из 11 полуфиналов допущено около 330 участников. Исключением является Центральный федеральный округ – здесь приглашено 664 человека в связи с традиционно большим количеством заявок из Москвы и Московской области.  Из 3 399 участников, приглашенных в полуфиналы, в суперфинал выйдут 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, их наставниками выступят ведущие управленцы страны», – пояснил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

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