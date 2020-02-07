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Общество

Инвестпроекты на 166 млрд рублей планируют реализовать в Псковской области в 2020 году

В 2020 году в Псковской области находится на сопровождении 75 инвестиционных проектов на общую сумму 166,7 млрд рублей. Благодаря им в регионе появится более 12 тысяч рабочих мест, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева.

По его словам, 26 инвестиционных проектов уже находятся в стадии реализации. Три из них планируется открыть до конца года – гостиница «Бутик Арт Отель Псков», «Греческая сыроварня» в Псковском районе и гипермаркет строительных материалов «Леруа Мерлен» в Пскове.

Андрей Михеев также отметил, что в 2019 году в Псковской области реализовали 7 инвестиционных проектов на общую сумму 1,9 млрд рублей. В частности, были открыты торгово-досуговый центр «Fjord Plaza», несколько новых точек общепита и гостиница, построен завод по производству домов высокой степени готовности и модернизировано консервное предприятие компании «Балт-фиш плюс».

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