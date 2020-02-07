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Общество

Псковские следователи: Арендатор участка на улице Юбилейной захватил парковочные места для инвалидов

7 февраля по поручению руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина псковские следователи начали проводить доследственную проверку по факту возможного самоуправства псковского предпринимателя, который установил ограждение на пешеходной дорожке во дворе домов № 58 и № 60 на улице Юбилейной в Пскове.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, следователи осмотрели огороженный ограждением земельный участок, примыкающий к многоквартирным жилым домам, магазинам и медицинскому центру. Внутри него оказались парковочные места для инвалидов и пешеходная зона.

Следователи истребовали у арендатора договор аренды земельного участка сроком на 49 лет, аукционную и иную документацию. В данный момент они изучат вопросы соблюдения федерального законодательства по установке ограждения и конкурсных процедур по размещению аукциона на право аренды земельного участка. Ход и результаты проверки находятся на контроле регионального ведомства, добавили в пресс-службе.

На днях жители Пскова возмутились неуместной установкой ограждения на улице Юбилейной. После этого активисты «Убитых дорог» повесили листы с цитатами городских чиновников, отвечающих за благоустройство. Вопросом заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил сотрудникам СУ СК России по Псковской области провести доследственную проверку. 

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