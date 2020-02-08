Замминистра обороны РФ прибыл в Псков

13:01, 08 февраля 2020, ПАИ

Заместитель Министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-полковник Андрей Картаполов прибыл в Псков 8 февраля.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, в ходе визита представитель минобороны совместно с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым проконтролирует ход реконструкции памятника «Купол» в Черехе, установленного в честь бойцов 6-й роты. Особое внимание в рамках визита будет уделено подготовке к памятной дате - 20-летию подвига псковских десантников, оказанию мер поддержки их семьям.

Указ о проведении памятных мероприятий в 2020 году подписал президент России Владимир Путин 30 июля 2018 года. Организационный комитет по подготовке к памятной дате был создан в сентябре 2018 года по указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.