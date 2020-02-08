Бюсты героям-десантникам 6-ой роты установят в четырёх муниципалитетах Псковской области до 1 марта

17:31, 08 февраля 2020, ПАИ

До 1 марта планируется установить бюсты героям-десантникам 6-ой роты в Пскове, Великих Луках, Стругах Красных и Псковском районе. Об этом заявил губернатор Псковской области на заседании оргкомитета по подготовке к проведению памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников 6-й роты 8 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Ещё один немаловажный вопрос – установка 20 бюстов в память о погибших военнослужащих, которые проживали в Псковской области. В Бежаницах уже открыт бюст гвардии рядового, старшего стрелка, кавалера Ордена Мужества Алексея Нищенко, до 1 марта планируется их открыть в Пскове, в Великих Луках, Стругах Красных и Псковском районе. Бюсты остальным бойцам будут открыты после 2 марта», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что каждая церемония открытия бюстов должна быть организована со всем вниманием, уважением, с почестями и по тому сценарию, который согласован с региональным комитетом по культуре. Отдельно глава региона просил командование 76-ой дивизии ВДВ принять участие во всех почестях.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что помимо установки бюстов героев в 2019 году две улицы Пскова были названы в честь десантников 6-й роты. В ближайшее время имена героев получат еще 4 улицы Пскова. «По решению городской думы будет установлена памятная табличка в честь Героя России, гвардии капитана Романа Соколова на фасаде дома №4а на улице Индустриальной, в котором проживал военнослужащий», - доложил сити-менеджер Пскова.

Указ о проведении памятных мероприятий в 2020 году подписал президент России Владимир Путин 30 июля 2018 года. Организационный комитет по подготовке к памятной дате был создан в сентябре 2018 года по указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.