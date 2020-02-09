ФОТОФАКТ: Чудское озеро покрылось льдом

09:02, 09 февраля 2020, ПАИ

Чудское озеро в Псковской области покрылось льдом. Нынешней зимой это случилось лишь в феврале. До этого момента на озере была открытая вода, что позволяло ловить рыбу с лодок вплоть до начала февраля.

Ранее сообщалось, что подобного явления не было за всю историю наблюдений за озером с 1944 года.