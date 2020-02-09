ФОТОФАКТ: Чудское озеро покрылось льдом
Чудское озеро в Псковской области покрылось льдом. Нынешней зимой это случилось лишь в феврале. До этого момента на озере была открытая вода, что позволяло ловить рыбу с лодок вплоть до начала февраля.
Ранее сообщалось, что подобного явления не было за всю историю наблюдений за озером с 1944 года.
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Фото: Елизавета Леонтьева
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Фото: Елизавета Леонтьева
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Фото: Елизавета Леонтьева
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Фото: Елизавета Леонтьева
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Фото: Елизавета Леонтьева
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Фото: Елизавета Леонтьева
-
Фото: Елизавета Леонтьева
-
Фото: Елизавета Леонтьева
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Фото: Елизавета Леонтьева
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Фото: Елизавета Леонтьева
-
Фото: Елизавета Леонтьева
-
Фото: Елизавета Леонтьева