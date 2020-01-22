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Общество

Псковско-Чудское озеро не замерзло впервые за 76 лет

Псковско-Чудское озеро не покрылось льдом впервые за 76 лет. Об этом заявила начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова на пресс-конференции 22 января, посвященной изменениям в климате и их влиянию на Псковскую область, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Такого, чтобы Псковско-Чудское озеро не замерзло до 20 января у нас еще не было, архив ведется с 1944 года», - добавила Тала Нещадимова.

Согласно данным с 1944 года, самая короткая зима была в 2014 году. С 2000 года данный период был признан как самый теплый на европейской территории за всё время инструментальных наблюдений.

В декабре 2006 года среднесуточная температура составляла +3,1 градуса, в декабре 2019 года – плюс 1,7 градуса. По словам Талы Нещадимовой, в декабре 1978 года в Пскове было ниже 40 градусов.

Минусовые температуры на территории Псковской области ожидаются в феврале.

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