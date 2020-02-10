Резерв медицинских масок от коронавируса поручил создать Михаил Мишустин

07:52, 10 февраля 2020, ПАИ

Стратегический запас медицинских масок на случай распространения коронавируса в России поручил создать премьер-министр Михаил Мишустин, пишет газета «Известия».

Так, Роспотребнадзору предстоит рассчитать, сколько потребуется медицинских масов, а совместные предложения представят правительству страны Росрезерв, Минфин и Минпромторг. Отмечается, что в настоящее время запаса масок нет, но его планируют создать вне зависимости от китайского коронавируса.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич подчеркнул, что создание стратегического запаса масок — разумная инициатива, но он напомнил, что ношение маски не дает стопроцентной гарантии защиты от вируса.

В результате пневмонии, вызванной китайским коронавирусом, уже скончались более 900 человек.