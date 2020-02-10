Более 900 человек скончались из-за китайского коронавируса

07:00, 10 февраля 2020, ПАИ

908 человек скончались в результате пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Как пишет ТАСС, в Китае заразились вирусом более 40 тысяч человек.

Согласно статистике, на 3 тысячи 62 человека возросло количество инфицированных за сутки, а количество летальных исходов - на 97. Всего выздоровел 3 тысячи 361 человек.

Подтверждаются случаи заражения за пределами Китая. Так, еще 64 новых случая инфицирования зафиксировали в Гонконге, Макао и на Тайване.

В результате вспышки коронавируса аэропорт Пскова работает в особом режиме. В областном центре в Пскове фиксируется повышенный спрос на медицинские маски.

В феврале убернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал план по предотвращению распространения вируса на территории региона.