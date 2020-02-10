37 медалей завоевали псковичи на соревнованиях по карате в Новгородской области

15:22, 10 февраля 2020, ПАИ

Псковские спортсмены привезли 37 медалей с открытого первенства Новгородской области по карате WKF. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в спортивной федерации карате Пскова.

Всего в соревнованиях по ката и кумите поучаствовали более 150 спортсменов в возрасте от 6 до 17 лет. Сборную Пскова представляли 34 спортсмена спортивной федерации карате города. Они завоевали 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Председатель городской федерации карате Пскова Антон Потебня отметил, что первенство Новгородской области являлось одним из этапов подготовки псковских спортсменов сборной к выступлению на первенстве Северо-Западного федерального округа по карате WKF, которое пройдет через две недели в Череповце (Вологодская область). «По результатам выступления спортсменов на этих соревнованиях их личные тренеры смогут сделать последние корректировки в подготовке перед первенством СЗФО», - подчеркнул он.

По словам тренера спортивной федерации карате Пскова Михаила Шалыгина, конкуренция на первенстве Новгородской области в каждой категории была очень сильная. «Каждый спортсмен был заряжен на победу. Победители выявлялись в очень жесткой конкурентной борьбе. Каждая медаль доставалась нашим спортсменам с большим трудом», - сказал он и поблагодарил федерацию карате Новгородской области за приглашение принять участие в соревнованиях.