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Общество

Выставка в память о десантниках 6-й роты открылась в Госдуме

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва». На фото: Мать одного из погибших десантников Лидия Евтюхина.

В Москве в здании Госдумы открыли выставку, посвященную подвигу бойцов 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й псковской дивизии ВДВ, пишет «Вечерняя Москва».

На выставке на металлических мольбертах установлены 84 планшета с портретами погибших десантников и описанием их подвига. Ещё один посвящен описанию самого подвига 6-й роты.

На открытии экспозиции присутствовали родственники погибших десантников, в частности Лидия Евтюхина – мать гвардии подполковника Марка Евтюхина, под командованием которого в 2000 году 6-я рота вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов.

«Они до конца остались верны воинской присяге и священному долгу – защите интересов своей Родины. Они понимали, что этот бой может быть последним, но не ушли с рубежа. Не покинули свои позиции, не бросили друзей, не отступили ни на шаг. Наша с вами святая обязанность – донести до молодого поколения, ради чего погибли наши дети. Увековечить их имена», - сказала Лидия Евтюхина на церемонии открытия выставки.

Организаторами выставки выступили ДОСААФ России и ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ при поддержке думского комитета по обороне.

Указ о проведении памятных мероприятий в 2020 году подписал президент России Владимир Путин 30 июля 2018 года. Организационный комитет по подготовке к памятной дате был создан в сентябре 2018 года по указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

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