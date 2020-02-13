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Общество

242 пешехода-нарушителя наказали в Пскове с начала года

С начала 2019 года в Пскове сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 242 пешехода, которые переходили проезжую часть в неположенном месте. Об этом сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт 13 февраля в прямом эфире ПАИ-live.

Владимир Папорт отметил, что дорожные полицейские постоянно проводят профилактические мероприятия, в том числе, и для того, чтобы псковичи не нарушали правила дорожного движения и переходили улицы правильно.

Как известно, переход улиц в неположенном месте является самым распространённым нарушением правил дорожного движения среди пешеходов. Согласно статистики, в январе в Псковской области наезды на пешеходов стали самым распространённым видом происшествий, в которых пострадали люди. Они составили 48% от общего количества дорожных аварий. Всего в регионе зарегистрированы 72 ДТП, в них погибли 16 человек, 70 – получили различные травмы.

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