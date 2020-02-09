0
11:12
ФОТОФАКТ: Лёд в Пскове покрылся синим налётом
17:42
ФОТОФАКТ: КРАЗ протаранил пассажирский автобус в Печорском районе
16:56
Александр Бастрыкин поручил проверить законность установки ограждения на пешеходной дорожке в Пскове
15:02
ФОТОФАКТ: Грузовик с пиломатериалами опрокинулся под Псковом
11:48
Женщина вылетела из машины под колёса фуры на трассе Великие Луки – Невель и погибла
10:16
Потенциальные исторические ценности задержали пограничники в Псковской области
09:12
Четыре автомобиля столкнулись на площади Героев-десантников в Пскове
Еще новости
Происшествия

Наезды на пешеходов стали самыми распространёнными ДТП в Псковской области по итогам января

По итогам января в Псковской области зарегистрировано 72 дорожно-транспортных происшествия, в которых 16 человек погибли, 70 – получили различные травмы. Самым распространённым видом происшествий, в которых пострадали люди, являются наезды на пешеходов. Они составили 48% от общего количества дорожных аварий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 5 по 13 февраля в регионе проходит мероприятие «Пешеход», направленное на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Особое внимание уделяется пешеходам, допускающим нарушения Правил дорожного движения, связанные с переходом дороги вне положенного места. Усилен контроль за водителями транспортных средств, которые не пропускают пешеходов. В образовательных учреждениях проводятся дополнительные «минутки безопасности» для юных пешеходов. В рамках профилактических бесед в трудовых коллективах и местах массового пребывания граждан организована работа со взрослыми участниками дорожного движения по формированию безопасной модели поведения на дороге.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: Лёд в Пскове покрылся синим налётом
09 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Лёд в Пскове покрылся синим налётом
ФОТОФАКТ: КРАЗ протаранил пассажирский автобус в Печорском районе
07 февраля 2020
ФОТОФАКТ: КРАЗ протаранил пассажирский автобус в Печорском районе
Александр Бастрыкин поручил проверить законность установки ограждения на пешеходной дорожке в Пскове
07 февраля 2020
Александр Бастрыкин поручил проверить законность установки ограждения на пешеходной дорожке в Пскове 1
ФОТОФАКТ: Грузовик с пиломатериалами опрокинулся под Псковом
07 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Грузовик с пиломатериалами опрокинулся под Псковом
Женщина вылетела из машины под колёса фуры на трассе Великие Луки – Невель и погибла
06 февраля 2020
Женщина вылетела из машины под колёса фуры на трассе Великие Луки – Невель и погибла
Потенциальные исторические ценности задержали пограничники в Псковской области
06 февраля 2020
Потенциальные исторические ценности задержали пограничники в Псковской области
Четыре автомобиля столкнулись на площади Героев-десантников в Пскове
06 февраля 2020
Четыре автомобиля столкнулись на площади Героев-десантников в Пскове
Работники зооприюта в Псковской области «рот в рот» пытались спасти жизнь зараженной бешенством собаки
05 февраля 2020
Работники зооприюта в Псковской области «рот в рот» пытались спасти жизнь зараженной бешенством собаки

Идет загрузка...