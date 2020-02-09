Наезды на пешеходов стали самыми распространёнными ДТП в Псковской области по итогам января

13:10, 09 февраля 2020, ПАИ

По итогам января в Псковской области зарегистрировано 72 дорожно-транспортных происшествия, в которых 16 человек погибли, 70 – получили различные травмы. Самым распространённым видом происшествий, в которых пострадали люди, являются наезды на пешеходов. Они составили 48% от общего количества дорожных аварий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 5 по 13 февраля в регионе проходит мероприятие «Пешеход», направленное на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Особое внимание уделяется пешеходам, допускающим нарушения Правил дорожного движения, связанные с переходом дороги вне положенного места. Усилен контроль за водителями транспортных средств, которые не пропускают пешеходов. В образовательных учреждениях проводятся дополнительные «минутки безопасности» для юных пешеходов. В рамках профилактических бесед в трудовых коллективах и местах массового пребывания граждан организована работа со взрослыми участниками дорожного движения по формированию безопасной модели поведения на дороге.