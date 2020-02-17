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Общество

На 20% выросло число насильственных преступлений против детей в России

На 20% выросло число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних за последние три года в России. Как пишет газета «Известия», соответствующую статистику предоставила Генпрокуратура.

Рост указанной категории преступлений связывают, в частности, с распространением социальных сетей и мессенджеров. По мнению экспертов, в Сети злоумышленникам «проще растлевать детей и подростков».

Последнее время наблюдается тенденция, что против одного ребенка совершается сразу несколько преступлений данной категории.

В 2019 году в Псковской области в отношении несовершеннолетних зарегистрировали 192 уголовно-наказуемых деяния (количество преступлений в отношении детей и подростков возросло на 9%).

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