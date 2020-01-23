Полицейские обнародовали статистику совершенных в Псковской области в 2019 году преступлений

12:22, 23 января 2020, ПАИ

Начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников обнародовал статистику преступлений, совершенных на территории региона в 2019 году. Об этом с заседания коллегии ведомства, которое проходит 23 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Так, всего в регионе были зарегистрированы 8 тысяч 206 преступлений. Алексей Овсянников уточнил, что среди них 32 убийства, 12 изнасилований, 103 случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 31 разбой, 124 грабежа, 2 тысячи 776 краж и 721 мошенничество.

По его словам, благодаря действиям сотрудников правоохранительных органов все убийства были раскрыты. «Удельный вес убийств за последние семь лет достиг своего минимума и составил 5,1%», — добавил Алексей Овсянников.

«На четверть сократилось количество краж автомобилей и на около 20% - угонов», — продолжил он. Всего были зафиксированы 94 угона транспортных средств в прошлом году.

Начальник ведомства сообщил, что были совершены 2 тысячи 627 преступлений в общественных местах и 1 тысяча 831 преступление - нетрезвыми злоумыленниками.

Кроме этого, Алексей Овсянников затронул тему подростковой преступности. Так, в 2019 году несовершеннолетние совершили 337 преступлений. А в отношении них зарегистрировали 192 уголовно-наказуемых деяния. «Количество преступлений в отношении детей и подростков возросло на 9%», — уточнил начальник ведомства.

В прошлом году в регионе зафиксировали 1100 преступлений наркотической направленности, из них 998 выявили полицейские. При этом наркопреступления совершили 25 несовершеннолетних. По словам начальника УМВД, общая раскрываемость по данной категории преступлений возросла на 9%, было изъято более 840 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, пресечена деятельность 4 подпольных лабораторий. «Считаем, что повысить работу на этом направлении может только комплексный подход», — уточнил он.

Также полицейские изъяли в прошлом году 31 тыс. 712,49 литра. алкогольной продукции и выявили 15 преступлений, связанных со сбытом некачественного спиртного.

В сфере незаконного оборота оружия сотрудники полиции зарегистрировали 117 преступлений. По словам Алексея Овсянникова, было изъято 89 единиц оружия, 632 боеприпаса и более 10 кг взрывчатых веществ.

«Важнейшая деятельность — пресечение экстремизма и терроризма», — отметил начальник УМВД. Он сообщил, что его подчиненные пресекли в прошлом году 54 факта экстремизма и 2 факта терроризма.

Помимо этого, полицейские выявили 382 преступления в сфере экономики, 17 фактов взяточничества и 50 коррупционных преступлений.

Говоря о раскрываемости, Алексей Овсянников уточнил, что было установлено 4 тысячи 310 лиц, совершивших преступления, и раскрыты 5 тысяч 193 уголовно-наказуемых деяния.

Начальник ведомства затронул тему дорожно-транспортных происшествий. Так, в прошлом году на территории области зарегистрировали 899 аварий, в которых погибли 96 человек и были ранены 1 тысяча 204 человека.