Неизвестные любители антиквариата взламывают дачи в Гдовском районе

17:27, 20 февраля 2020, ПАИ

Неизвестные любители антиквариата взламывают дачные дома в Гдовском районе. Как стало известно Псковскому агентству информации из источников, близких к правоохранительным органам, злоумышленники врываются в пустующие зимой дачные дома в поисках старинных предметов, в том числе икон, и не забирают с собой другое ценное имущество, например, бытовую или строительную технику.

Подобный случай произошел в деревне Волосово Гдовского района 19 февраля. 70-летняя петербурженка приехала в свой дачный дом, получив от соседа информацию о взломе ее загородного жилища. Выяснилось, что у пенсионерки украли, в частности, старую лисью шубу и металлические подстаканники, при этом остались на своих местах дорогостоящие генератор, бензопилы, бензиновый триммер и микроволновая печь.

Недавно в соседней деревне Вейно пожилая дачница из Санкт-Петербурга лишилась четырех старинных икон, которые находились в ее доме. И Вейно, и Волосово находятся на незначительном удалении друга от друга вблизи границы с Ленинградской областью.

Аналогичный факт взлома дачного дома, как и в деревне Волосово, произошел 15 февраля в деревне Залесье Гдовского района. Потерпевшей оказалась жительница города Сланцы Ленинградской области.

В настоящее время следователи, участковые уполномоченные и оперативно-розыскной аппарат полиции проводят все необходимые мероприятия для установления подозреваемых лиц.