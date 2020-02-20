0
20:21
Центр приема граждан планирует открыть ФССП России в Пскове
18:39
Сформированную при участии специалистов ПсковГУ дорожную карту по развитию технологического предпринимательства в России представят Госсовету
17:27
Неизвестные любители антиквариата взламывают дачи в Гдовском районе
16:15
ФОТОФАКТ: В Зеленом театре Пскова разбирают сцену
16:05
Отвечающему за уборку Пскова подрядчику рекомендовано провести работу над ошибками
15:24
Гид Псковского агентства информации поможет выбрать лучший подарок к Дню защитника Отечества
14:42
Торговые сети стали крупнейшими клиентами «Экопрома» в Псковской области
Еще новости
Общество

Неизвестные любители антиквариата взламывают дачи в Гдовском районе

Неизвестные любители антиквариата взламывают дачные дома в Гдовском районе. Как стало известно Псковскому агентству информации из источников, близких к правоохранительным органам, злоумышленники врываются в пустующие зимой дачные дома в поисках старинных предметов, в том числе икон, и не забирают с собой другое ценное имущество, например, бытовую или строительную технику.

Подобный случай произошел в деревне Волосово Гдовского района 19 февраля. 70-летняя петербурженка приехала в свой дачный дом, получив от соседа информацию о взломе ее загородного жилища. Выяснилось, что у пенсионерки украли, в частности, старую лисью шубу и металлические подстаканники, при этом остались на своих местах дорогостоящие генератор, бензопилы, бензиновый триммер и микроволновая печь.

Недавно в соседней деревне Вейно пожилая дачница из Санкт-Петербурга лишилась четырех старинных икон, которые находились в ее доме. И Вейно, и Волосово находятся на незначительном удалении друга от друга вблизи границы с Ленинградской областью.

Аналогичный факт взлома дачного дома, как и в деревне Волосово, произошел 15 февраля в деревне Залесье Гдовского района. Потерпевшей оказалась жительница города Сланцы Ленинградской области.

В настоящее время следователи, участковые уполномоченные и оперативно-розыскной аппарат полиции проводят все необходимые мероприятия для установления подозреваемых лиц.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Центр приема граждан планирует открыть ФССП России в Пскове
20 февраля 2020
Центр приема граждан планирует открыть ФССП России в Пскове
Сформированную при участии специалистов ПсковГУ дорожную карту по развитию технологического предпринимательства в России представят Госсовету
20 февраля 2020
Сформированную при участии специалистов ПсковГУ дорожную карту по развитию технологического предпринимательства в России представят Госсовету
Неизвестные любители антиквариата взламывают дачи в Гдовском районе
20 февраля 2020
Неизвестные любители антиквариата взламывают дачи в Гдовском районе
ФОТОФАКТ: В Зеленом театре Пскова разбирают сцену
20 февраля 2020
ФОТОФАКТ: В Зеленом театре Пскова разбирают сцену
Отвечающему за уборку Пскова подрядчику рекомендовано провести работу над ошибками
20 февраля 2020
Отвечающему за уборку Пскова подрядчику рекомендовано провести работу над ошибками
Гид Псковского агентства информации поможет выбрать лучший подарок к Дню защитника Отечества
20 февраля 2020
Гид Псковского агентства информации поможет выбрать лучший подарок к Дню защитника Отечества
Торговые сети стали крупнейшими клиентами «Экопрома» в Псковской области
20 февраля 2020
Торговые сети стали крупнейшими клиентами «Экопрома» в Псковской области
Мяч дружбы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
20 февраля 2020
Мяч дружбы (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...