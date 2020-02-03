Четыре старинные иконы украли неизвестные в Гдовском районе

16:11, 04 февраля 2020, ПАИ

71-летняя петербурженка лишилась четырех старинных икон в Гдовском районе. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из источника, близкого к правоохранительным органам.

Следователи установили, что кража произошла в период с 19 января по 3 февраля в деревне Вейно Гдовского раойна. Иконы хранились в дачном доме потерпевшей, в который злоумышленники проникли, сломав деревянный оконный проем.

Из дома пенсионерки неизвестные вынесли иконку Казанской Божьей матери (датируется 1824-м годом), аналогичную икону меньшего размера начала XX века, икону Смоленской Божьей матери начала XX века, а также икону Тихвинской Божьей матери XIX века.

Предварительная стоимость похищенного составляет от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. По факту кражи следствие возбудило уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление виновных лиц и поиск икон.

Недавно факт кражи иконы был зафиксирован и в Дедовичах, подозреваемый установлен.