Через три недели ожидаются результаты испытаний двух лекарств от коронавируса

19:30, 20 февраля 2020, ПАИ

Сведения о клинических испытаниях двух лекарств от китайского коронавируса Всемирная организация здравоохранения ожидает получить через три недели. Как пишет ТАСС, об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Отмечается, что одно из лекарств представляет собой «комбинацию двух лекарств от ВИЧ - лопинавира и ритонавира», а второе - это «антивирусное средство под названием ремдизивир».

«Данные из Китая свидетельствуют о снижении числа новых подтвержденных случаев. Эта тенденция нас обнадеживает. Но еще не время для самоуспокоенности», - приводит его слова издание.

Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что за пределами Китая в 26 странах зарегистрировано 1 тыс. 76 заболевших, из них скончались семь инфицированных.

Из-за нового коронавируса в Китае умерли 2 тыс. 118 человек. Ожидается, что эпидемия коронавируса может прийти в Россию осенью текущего года.