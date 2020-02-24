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Общество

От коронавируса в Китае умерли 2592 человека

Китайский коронавирус унес жизни 2592 человек. При этом выздоровели 24 734 человека, передает ТАСС.

23 февраля количество жертв составляло порядка 2500 человек. За сутки из больниц выписали 1846 человек. Кроме того, за последний день число инфицированных выросло на 409 человек, из которых 398 – в провинции Хубэй. Общее количество зараженных составляет 77 150 человек. По-прежнему наибольшее количество зарегистрированных смертей происходит в провинции Хубэй, где за сутки произошло 149 летальных исходов.

При этом ни одного случая инфицирования не произошли в 24 регионах Китая. В список вошли города Пекин, Шанхай, Тяньцзинь, а также провинция Хэйлунцзян и Внутренняя Монголия.

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