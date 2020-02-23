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Общество

Около 2500 человек умерли из-за коронавируса в Китае

2 тысячи 442 человека скончались в результате нового коронавируса в Китае. Как пишет ТАСС, общее количество инфицированных в КНР составляет 76 тысяч 936 человек.

На провинцию Хубэй, где в декабре 2019 года была зафиксирована вспышка вируса, приходится 64 тысячи случаев заражения. Там же за последние сутки из-за вызванного коронавирусом заболевания умерли 96 человек. Всего выздоровели 22 тысячи 888 зараженных.

В целях предотвращения распространения нового коронавируса Россия временно запретила пропуск через границу граждан Китая. По мнению ВОЗ, 30% населения Земли рискуют заразиться коронавирусом. 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал план по предотвращению распространения вируса на территории региона.

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