Около 2500 человек умерли из-за коронавируса в Китае

12:47, 23 февраля 2020, ПАИ

2 тысячи 442 человека скончались в результате нового коронавируса в Китае. Как пишет ТАСС, общее количество инфицированных в КНР составляет 76 тысяч 936 человек.

На провинцию Хубэй, где в декабре 2019 года была зафиксирована вспышка вируса, приходится 64 тысячи случаев заражения. Там же за последние сутки из-за вызванного коронавирусом заболевания умерли 96 человек. Всего выздоровели 22 тысячи 888 зараженных.

В целях предотвращения распространения нового коронавируса Россия временно запретила пропуск через границу граждан Китая. По мнению ВОЗ, 30% населения Земли рискуют заразиться коронавирусом.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал план по предотвращению распространения вируса на территории региона.