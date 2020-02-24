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Общество

О разработанной вакцине против коронавируса рассказал посол Китая в России

Посол Китая в России рассказал о разработанной вакцине против коронавируса. Вакцина уже успела продемонстрировать эффективность, но необходимы дополнительные испытания, передает ТАСС.

Власти Китая уверены, что эпидемию нового коронавируса вскоре удастся победить, таким образом, нормальная жизнь в большинстве регионов страны будет восстановлены до конца февраля, а в центре эпидемии в течение марта. Разработанная вакцина позволяет сформировать иммунитет, но ее необходимо доработать и протестировать дополнительно.

«Есть уверенность, что в ближайшее время мы одержим окончательную победу над этой эпидемией», - рассказал КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

На данный момент от китайского коронавируса умерли 2592 человека.О разработанной вакцине против коронавируса рассказал посол Китая в России

Посол Китая в России рассказал о разработанной вакцине против коронавируса. Вакцина уже успела продемонстрировать эффективность, но необходимы дополнительные испытания, передает ТАСС.

Власти Китая уверены, что эпидемию нового коронавируса вскоре удастся победить, таким образом, нормальная жизнь в большинстве регионов страны будет восстановлены до конца февраля, а в центре эпидемии в течение марта. Разработанная вакцина позволяет сформировать иммунитет, но ее необходимо доработать и протестировать дополнительно.

«Есть уверенность, что в ближайшее время мы одержим окончательную победу над этой эпидемией», - рассказал КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

На данный момент от китайского коронавируса умерли 2592 человека.

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