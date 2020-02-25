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Общество

Более 220 человек заразились китайским коронавирусом в Италии

Более 220 человек заразились китайским коронавирусом в Италии. Как пишет ТАСС, в результате вызванного коронавирусом заболевания умерли шесть человек. Отмечается, что все жертвы коронавируса в Италии - пожилые люди с проблемами со здоровьем.

21 февраля в Ломбардии в районе города Лоди (под Миланом) была зафиксирована вспышка коронавируса. После этого случаи инфицирования были зарегистрированы в других северных областях - Венето, Пьемонте и Эмилия-Романье, где растет число заболевших.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предположил, что влияние распространения китайского коронавируса на экономику страны может быть очень сильным.

В Китае из-за коронавируса скончались более 2660 человек, а количество инфицированных превысило 77,6 тыс.

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