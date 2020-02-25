Более 2660 человек скончались из-за коронавируса в Китае

07:00, 25 февраля 2020, ПАИ

2 тысячи 663 человек скончались в результате заболевания, вызванного новым типом коронавируса, в Китае. Как пишет ТАСС, выздоровели свыше 27,2 тыс. человек.

За сутки был зарегистрирован 71 летальный случай, а почти 2,6 тыс. человек выписаны из медицинских учреждений. Также за сутки количество инфицированных в Китае возросло на 508 и составило более 77,6 тыс.

В целях предотвращения распространения нового коронавируса Россия временно запретила пропуск через границу китайских граждан. По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, 30% населения Земли рискуют заразиться коронавирусом.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал план по предотвращению распространения вируса на территории региона.