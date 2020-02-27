0
14:32
Эксперт: Зимняя погода в Псковской области установится лишь на три дня
13:50
Заседание 35-ой сессии Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:55
В Пскове техника вышла на борьбу с последствиями снегопада
12:10
В Пскове планируют принять меры к «Пятерочкам» и «Магнитам» за нарушения
09:36
Артефакты домонгольского периода нашли археологи в Пскове
07:02
Михаил Ведерников занял 42-е место в национальном рейтинге губернаторов
23:22
Бюст бойца 6-ой роты Дениса Зинкевича открыли в Псковском районе
Еще новости
Общество

Организаторы Евровидения прокомментировали информацию об отмене конкурса из-за коронавируса

Организаторы Евровидения прокомментировали слухи об отмене конкурса из-за китайского коронавируса. За ситуацией с заболеванием следит Европейский вещательный союз (ЕВС), передает ТАСС.

Однако обсуждать вопрос отмены или переноса конкурса еще рано, уверяют организаторы.

«ЕВС принимает необходимые меры в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и национальных властей», - рассказали в пресс-службе.

Проведение Евровидения запланировано на 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Логотипом смотра выбран круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии. Нидерланды получили право на проведения конкурса в 2020 году после того, как в 2019 году конкурс выиграл представил страны Дункан Лоуренс.

От коронавируса в Китае по состоянию на 27 февраля скончались 2744 человек. Случаи заражения выявлены во многих странах мира - от США до Италии. В целях снижения распространения коронавируса рекомендовано отказаться от массовых мероприятий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
От коронавируса в Китае умерли 2744 человека Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса Каждый четвертый ходит в масках: Вернувшаяся из Италии псковичка рассказала о коронавирусе в Европе Коронавирус унес жизни 2715 человек в Китае Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Корею и Иран из-за вспышки коронавируса В России на фоне новостей о коронавирусе дорожает чеснок Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Хорватии, Австрии, Румынии и Швейцарии За анализ на коронавирус таллинская больница просит 130 евро Более 220 человек заразились китайским коронавирусом в Италии Более 2660 человек скончались из-за коронавируса в Китае
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Эксперт: Зимняя погода в Псковской области установится лишь на три дня
27 февраля 2020
Эксперт: Зимняя погода в Псковской области установится лишь на три дня
Заседание 35-ой сессии Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 февраля 2020
Заседание 35-ой сессии Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Пскове техника вышла на борьбу с последствиями снегопада
27 февраля 2020
В Пскове техника вышла на борьбу с последствиями снегопада
В Пскове планируют принять меры к «Пятерочкам» и «Магнитам» за нарушения
27 февраля 2020
В Пскове планируют принять меры к «Пятерочкам» и «Магнитам» за нарушения
Артефакты домонгольского периода нашли археологи в Пскове
27 февраля 2020
Артефакты домонгольского периода нашли археологи в Пскове
Михаил Ведерников занял 42-е место в национальном рейтинге губернаторов
27 февраля 2020
Михаил Ведерников занял 42-е место в национальном рейтинге губернаторов
Бюст бойца 6-ой роты Дениса Зинкевича открыли в Псковском районе
26 февраля 2020
Бюст бойца 6-ой роты Дениса Зинкевича открыли в Псковском районе
ФОТОФАКТ: Пожарные машины стянуты к многоэтажке на улице Кузбасской дивизии в Пскове
26 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Пожарные машины стянуты к многоэтажке на улице Кузбасской дивизии в Пскове

Идет загрузка...