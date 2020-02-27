Организаторы Евровидения прокомментировали информацию об отмене конкурса из-за коронавируса

15:12, 27 февраля 2020, ПАИ

Организаторы Евровидения прокомментировали слухи об отмене конкурса из-за китайского коронавируса. За ситуацией с заболеванием следит Европейский вещательный союз (ЕВС), передает ТАСС.

Однако обсуждать вопрос отмены или переноса конкурса еще рано, уверяют организаторы.

«ЕВС принимает необходимые меры в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и национальных властей», - рассказали в пресс-службе.

Проведение Евровидения запланировано на 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Логотипом смотра выбран круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии. Нидерланды получили право на проведения конкурса в 2020 году после того, как в 2019 году конкурс выиграл представил страны Дункан Лоуренс.

От коронавируса в Китае по состоянию на 27 февраля скончались 2744 человек. Случаи заражения выявлены во многих странах мира - от США до Италии. В целях снижения распространения коронавируса рекомендовано отказаться от массовых мероприятий.