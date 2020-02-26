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Общество

От коронавируса в Китае умерли 2744 человека

Коронавирус унес жизни 2744 человек в Китае. Количество зараженных с момента вспышки пневмонии составило более 78,4 тысячи человек, передает ТАСС.

26 февраля количество жертв составляло 2715 человек. По состоянию на 27 февраля выздоровели более 32,4 тысяч человек. Официальный показатель смертности от коронавируса по стране составляет 3,49% вместо 3,47%, который был зафиксирован днем ранее.

Первое место по числу зараженных занимает провинция Хубэй, где произошло порядка 65,5 тысяч случаев инфицирования. Из этого числа более 2600 человек умерил, выздоровели около 23,2 тысячи. Второе место занимает провинция Гуандун, где количество заболевших превышает 1300 человек

Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Корею и Иран из-за вспышки коронавируса. Жительница Пскова, посетившая Италию, рассказала о коронавирусе в Европе.

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