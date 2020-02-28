Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Белоруссии и Литве

09:50, 28 февраля 2020, ПАИ

Первые факты заражения коронавирусом зафиксировали в Белоруссии и Литве. Как пишет ТАСС, оба случая являются завозными.

Так, в Белоруссии новый тип коронавируса выявили у студента из Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Соответствующие тесты были проведены в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии. Сейчас больной в удовлетворительном состоянии находится в Минской инфекционной больнице, как и контактировавшие с ним лица.

В Литве коронавирус 2019-nCoV выявили у женщины, прибывшей из венецианской Вероны (Италия) 24 февраля. Заболевшая госпитализирована в больницу города Шауляй, при этом у нее отсутствуют повышенная температура и ярко выраженные симптомы болезни.

Декан факультета биологической и медицинской физики МФТИ Александр Мелерзанов отметил, что вызываемое коронавирусом заболевание может стать сезонным с пиком в осенне-зимний период.

В Китае, где находится эпицентр распространения коронавируса, болезнь унесла жизни 2 тысяч 788 человек.