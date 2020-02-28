Почти 46% всех заразившихся коронавирусом в Китае вылечились

07:14, 28 февраля 2020, ПАИ

В Китае почти 46% всех заразившихся новым типом коронавируса уже выздоровели, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая.

Из 78 тысяч 824 человек, диагноз которых подтвердился, 36 тысяч 117 человек вылечились и их выписали из больниц. Это 45,8% от общего количества заболевших. Вспышка коронавируса началась в декабре прошлого года в городе Ухань (Китай). Всего болезнь унесла жизни 2 тысяч 788 человек.

Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Корею и Иран из-за вспышки коронавируса. Жительница Пскова, посетившая Италию, рассказала о коронавирусе в Европе.