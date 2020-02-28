Белоруссия не намерена закрывать границу из-за коронавируса

19:40, 28 февраля 2020, ПАИ

В Белоруссии не видят оснований для закрытия границы из-за коронавируса. Как пишет ТАСС, об этом сообщил министр здравоохранения республики Владимир Караник.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в Белоруссии абсолютно контролируемая. «Повода закрывать границы нет, это в принципе невозможно», - подчеркнул он.

Владимир Караник заявил, что задача властей - обеспечить контроль на внешнем контуре за всеми въезжающими. Он добавил, что закрытие государственной границы Белоруссии в связи с коронавирусом может привести к неконтролируемому распространению инфекции.

28 февраля первые случаи заражения китайским коронавирусом зафиксировали в Белоруссии и Литве.