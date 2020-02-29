Псковский губернатор пожелал жителям региона хороших выходных

14:09, 29 февраля 2020, ПАИ

«Друзья, желаю вам хороших выходных!», - обратился к своим подписчикам губернатора Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.

Глава региона сообщил, что в администрации региона идет работа – проверяются детали подготовки к 20-летию подвига 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Основные мероприятия пройдут в Пскове 1 марта. «Сейчас не до отдыха», - отметил Михаил Ведерников, который также выполняет объезд города и оценивает степень готовности.

1 марта в Пскове после масштабных ремонтных работ откроют памятник бойцам 6-й роты десантников «Купол». Преобразилась не только сама территория, но и монумент – заменен фундамент, все составные элементы, заново выполнен купол парашюта. Имена погибших героев на плитах выполнены теперь монолитно.

У подножия монумента в воскресенье пройдут траурные мероприятия. Среди гостей будут родственники десантников.