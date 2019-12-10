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Общество

Реконструкция псковского памятника «Купол» завершится в феврале

Реконструкция псковского памятника «Купол» завершится 10 февраля 2020 года. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на заседании оргкомитета по подготовке к проведению памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников 6-й роты, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Грахов рассказал, что уже выполнен полный демонтаж памятника, залит новый фундамент, а такие объекты как «ордена» и «надписи» отправлены на ремонт в Санкт-Петербург до 18 декабря.

Председатель комитета отметил, что купол и стропы памятника изготовят из нержавеющей стали, они уже заказаны. Монтаж планируется в конце января 2020 года. «В настоящий момент каких-либо рисков по сдаче памятника не имеется», — отметил он.

Стоимость ремонтно-восстановительных работ на объекте составляет примерно 20,5 млн рублей. К ним приступили 7 октября.

Памятник 6-й роте в Черёхе был открыт 1 августа 2002 года. Его автором стал псковский архитектор Анатолий Царик. 

В следующем году исполнится 20 лет со дня гибели 6-й роты. Указ о проведении памятных мероприятий в июле прошлого года подписал президент России Владимир Путин. В августе 2018 года в Псковской области был создан региональный оргкомитет по подготовке к памятной дате, который возглавил губернатор Михаил Ведерников.

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