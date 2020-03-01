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Общество

ФОТОФАКТ: Жители Пскова пришли к памятнику 6-й роте

1 марта жители и гости Пскова пришли к памятнику «Купол», чтобы почтить память десантников 6-ой роты, героически погибших в 2000 году в Чечне при выполнении воинского долга. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, уже собралось несколько сотен людей. Площадку перед «Куполом» от снега расчищает спецтехника. По периметру стоит оцепление из полиции и бронетехники.

Здесь пройдёт одно из мероприятий, посвящённых памяти военнослужащих 6-й роты 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии. В нём примет участие и президент России Владимир Путин.

30 июля 2018 года Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты. В Псковской области в соответствии с поручением губернатора Михаила Ведерникова родственникам погибших десантников оказали адресную помощь, в том числе материальную.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года десантники 6-й роты вступили в неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье Чечни. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них – посмертно, 68 – награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно. 

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