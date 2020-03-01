Митрополит Тихон отслужил в память о героически погибших бойцах 6-й роты литию

14:44, 01 марта 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин в рамках визита в Псков, после возложения цветов и венков к памятнику «Купол» в честь героически погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чечни десантников 6-ой роты, посетил часовню святого великомученика и Георгия Победоносца, расположенную на территории 104-го полка псковской дивизии ВДВ.

Здесь митрополит Псковский и Порховский Тихон отслужил в память о героически погибших бойцах 6-й роты литию, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Главе государства также продемонстрируют эскиз диорамы «Высота 776» - макет панорамы боя 6-й роты псковской дивизии ВДВ. После этого Владимир Путин встретится и побеседует с родственниками погибших десантников, а затем вместе с ними посетит концерт, посвященный памяти десантников.

В 2000 году в результате противостояния боевикам, пытавшимся пройти через Аргунское ущелье, погибли 84 псковских десантника. В живых остались только шестеро бойцов. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них - посмертно, 68 - награждены орденами Мужества, 63 из них - посмертно.