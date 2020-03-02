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Общество

Около 3 тысяч человек умерли из-за коронавируса в Китае

2 тысячи 912 человек скончались в результате нового типа коронавируса в Китае. Как пишет ТАСС, число летальных исходов за сутки составило 44 человека.

Всего инфицированы более 80 тысяч жителей КНР. Отмечается, что свыше 44,4 тыс. человек выздоровели.

В центральной провинции Хубэй – очаге заболевания – скончались 2 тысячи 803 человека, зафиксированы около 67,1 тыс. случаев заболевания.

В конце февраля новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Белоруссии и Литве. 

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