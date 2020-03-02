Вакцину от коронавируса планируется применять к середине 2021 года

08:17, 02 марта 2020, ПАИ

Появление вакцины от китайского коронавируса – COVID-2019 – в качестве зарегистрированного лекарственного препарата ожидается в середине 2021 года. Как пишет РИА Новости, над ее созданием работают специалисты Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России.

«Надо понимать, что в условиях законодательства РФ вакцина – это зарегистрированный препарат, у которого есть регистрационное удостоверение, и в таком формате мы вряд ли успеем сделать что-то быстрее, чем прогноз ВОЗ, который составляет 18 месяцев, то есть это середина следующего года», – приводит издание слова ученого.

Вспышка нового вида коронавируса была зафиксирована в китайской провинции Ухань в конце декабря 2019 года. Затем смертельно опасный вирус начал распространение в остальные страны. В конце февраля первые случаи инфицирования зарегистрировали в Белоруссии и Литве.