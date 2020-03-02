В Пскове появилась возможность проводить обследования на коронавирус

13:29, 02 марта 2020, ПАИ

Возможность проведения обследования на коронавирус появилась в Пскове. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Сейчас в регионе абсолютно спокойная ситуация, мы получили возможность проводить обследование на коронавирус», - рассказал Александр Нестерук, отметив также, что ведется мониторинг заболевших респираторными инфекциями, пневмонией.

Ежедневно проводятся обследования и коронавирусной инфекции на территории региона выявлено не было, заверил эксперт.

«Работаем на границах, все кто был в Китае, они обсервацию прошли, все здоровы и отпущены домой», - добавил Александр Нестерук.

Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко рекомендовала жителям Псковской области не паниковать из-за сложившейся ситуации с коронавирусом.