ПАИ-live с Натальей Плявинской стартовал (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

11:00, 03 марта 2020, ПАИ

Руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская стала гостем прямого эфира в рамках проекта ПАИ-live.

В центре внимания — результаты первого отбора получателей президентских грантов в Псковской области. 19 некоммерческих организаций получат финансовую поддержку. Суммы грантов от Фонда — от 300 тысяч до 7 миллионов рублей.

Обсудим правила получения грантов.

Свои вопросы гостю можно задать в чате прямого эфира здесь >>>.