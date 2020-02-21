Кто из псковских НКО получил поддержку Фонда президентских грантов в 2020 году: Проекты и суммы финансирования

22:13, 21 февраля 2020, ПАИ

21 февраля Фонд президентских грантов обнародовал результаты очередного конкурса по предоставлению грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Всего, как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Фонда, поступило 9 308 проектов от 7 946 некоммерческих организаций. Гранты на общую сумму 4 092 млн рублей получат 2 017 организаций из всех 85 регионов страны.

В списке 19 НКО из Псковской области. Суммы грантов, которые им будут предоставлены, - от 400 тысяч до 7 млн рублей.

«Нас очень радует результат. Большая половина заявок, которые подавались, получили средства на реализацию проектов, работающих на пользу нашего региона. Мы рады, что консультации управления, проектного офиса Команды2018 пошли заявителям на пользу», - заявила начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская.

Кто получил грантовую поддержку

Проект: #ИгроПсков

Заявитель: ПСКОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВЕЧЕВОЙ ОРДЕН»

Размер гранта: 358 450 рублей

Cофинансирование: 274 780 рублей

Общая сумма расходов на реализацию проекта: 633 230 рублей

Что включает проект::

1) Проведение обучающих тренингов и семинаров с активистами проекта из районов Псковской области.

2) Сформированные команды игротехников будут самостоятельно проводить игротеки, квесты и другие мероприятия с использованием настольных игр и игровых технологий. В рамках мероприятий блока будут использоваться адаптированные варианты таких игр, как «Доббль», «Таймлайн», «Воображарий», «Диксит», «Соображарий», «Pexeso» и других.

3) Проведение регионального фестиваля умных игр регионального масштаба. Фестиваль пройдёт в городе Пскове, участие в нём примут активисты проекта из разных районов Псковской области.

Проект: Собор церковного искусства Пскова: подготовка и проведение выставки современного церковного искусства и форума современных церковных художников

Заявитель: Религиозная организация Епархиальный Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь Псковской Епархии Русской Православной Церкви

Размер гранта 2 084 070

Cофинансирование 812 683

Общая сумма расходов на реализацию проекта 2 896 753

Что включает проект:

Проект предполагает подготовку и проведение масштабной выставки современных церковных искусств и художественных ремесел, связанных с Псковской землёй. Экспозиция впервые в новейшей истории объединит современные произведения, созданные в многочисленных видах искусств и художественных промыслов, столетиями бытующих в Русском Православии (иконопись, монументальная живопись, резьба по дереву и камню, ювелирное искусство, шитьё, ковка, архитектура и т. д.). Одновременно с открытием и работой выставки пройдёт Форум-Собор мастеров церковных искусств, который соберёт художников, работающих на псковской земле, представителей научной, музейной, художественной общественности и краеведческого сообщества Пскова и региона.

Проект предполагается реализовать в партнёрстве с Псково-Изборским объединённым музеем-заповедником. Выставку планирется открыть для зрителей в конце апреля или начале мая 2020 года.

Проект: Развитие культурного добровольчества среди молодежи Псковской области

Заявитель: Местная религиозная организация православный Приход Свято-Троицкого Кафедрального Собора города Пскова Псковской Епархии Русской Православной Церкви

Размер гранта 1 934 821,00

Cофинансирование 1 033 980

Общая сумма расходов на реализацию проекта 2 968 801

Что включает проект: В рамках проекта планируется привлечь молодежь, умеющую или желающую научиться петь, играть на музыкальных инструментах, читать прозу и стихи, делать постановки, проводить мастер-классы, игры и иные культурно-массовые мероприятия - как на любительском, так и на полупрофессиональном и профессиональном уровне.

С помощью команды проекта и партнеров волонтеры будут готовить культурные мероприятия, включающие концерты, игры, чаепития, общение, мастер-классы - в зависимости от аудитории и волонтерского состава.

Проект рассчитан на период с марта по октябрь 2020 года. За это время планируется привлечь не менее 100 волонтеров, организовать не менее 12 творческих вечеров, 12 выездов в социальные учреждения и малые населенные пункты, не менее 3 благотворительных концертов. Общая аудитория мероприятий составит не менее 1500 человек.

Проект: Расширение возможностей по организации интеллектуального культурного досуга среди детей и взрослых на территории города Пскова

Заявитель: Региональная общественная организация «Федерация шахмат Псковской области»

Размер гранта 497 550

Cофинансирование 284 900

Общая сумма расходов на реализацию проекта 782 450

Что включает проект: В рамках реализации данного проекта ставится задача существенно улучшить материально-техническое обеспечение единственного помещения, с целью привлечения большего количества жителей г.Пскова (всех социальных групп и возрастов для участия как в соревнованиях, так и обучения детей тренерами по шахматам) куда могут придти и поиграть в шахматы,поучаствовать в шахматных конкурсах и викторинах, стать участником Олимпиады школьников как среди детей, так и взрослых - это «Шахматный клуб Бригантина».

Проект: Внуки истории

Заявитель: ПСКОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА «КОМАНДА 2018»

Размер гранта 467 923

Cофинансирование 216 171

Общая сумма расходов на реализацию проекта 684 094

Что включает проект: Проект «Внуки истории» представляет собой серию очерков, в которых молодёжь города Пскова делится самыми яркими воспоминаниями о своих родственниках, участвующих в Великой Отечественной войне. Это личные воспоминания от общения, откровения о первых чувствах, когда они узнали о родственнике – ветеране, о том, как они лично хранят историю своей семьи.

Хронометраж роликов – 59 секунд, что позволяет распространять видео в социальных сетях, по региональному телевидению и в сети Интернет в качестве социальной рекламы. Интервьюеры рассказывают о своём самом ярком воспоминании, возможно, демонстрирует какой-то предмет, связанный с родственником. Ролик завершается представлением интервьюера и фразой «И я храню историю своей семьи».

Проект: Щедрый склад

Заявитель: Псковское областное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд»

Размер гранта 497 294

Cофинансирование 528 392

Общая сумма расходов на реализацию проекта 1 025 686

Что включает проект: Благотворительный проект «Щедрый склад» направлен на создание условий для улучшения качества жизни детей из бедных семей со всей Псковской области. В рамках проекта будет осуществляться оказание комплексной, пролонгированной во времени помощи нуждающимся семьям, путем организации дополнительных акций и мероприятий. К примеру:

- обеспечение семей с детьми необходимой поддержкой в зависимости от конкретной сложившейся ситуации (наборы продуктов длительного хранения, товары первой необходимости, предметы личной гигиены, канцелярские принадлежности и др.);

- организация мероприятий, направленных на сбор вещевой помощи для детей от 0 до 18 лет;

- организация акций по выдаче вещевой помощи, игрушек, мелких предметов быта;

- выездные мероприятия в отдалённые районы области (сёла и деревни) с целью оказания вещевой и консультационной помощи населению ( в том числе с привлечение волонтёрской помощи);

- организация мероприятий и акций, направленных на осознанное потребление и использование одежды и обуви (акция «Вторая жизнь вещам», swap-party «Меняй-помогай»).

Проект: Себежские туристы

Заявитель: ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЭКО-РАЗВИТИЕ»

Размер гранта 2 324 168

Cофинансирование 1 405 650

Общая сумма расходов на реализацию проекта 3 729 818

Что включает проект: В рабочем поселке Сосновый Бор будет создан базовый центр развития спортивного туризма Себежского района, укреплена материальная база и подготовлены квалифицированные кадры.

Для работы этого центра планируется закупка оборудования и снаряжения, необходимого для тренировочного процесса, участия в соревнованиях и туристских походах, а так же оборудование спортивного зала для проведения тренировок и соревнований в зимнее время. В лесном массиве будет подготовлен полигон для проведения тренировок и соревнований в природной среде.

В рабочем поселке Сосновый Бор будет оборудован спортивный зале, где с сентября 2020 года по апрель 2021 года будут организованы тренировки по спортивному туризму для детей и подростков в возрасте от 8 до 17 лет. Также с октября 2020 года по май 2021 года пройдет 10 открытых тренировок, районные и областные соревнования по спортивному туризму.

В апреле 2020 и 2021 года тренеры и педагоги примут участие в областном семинаре судей по спортивному туризму.

С марта 2020 года по июль 2021 года в Себежском районе пройдут массовые соревнования по спортивному туризму, включённые в календарный план. Всего будет проведено 3 муниципальных туристических слета с охватом не менее 240 детей; 3 раза пройдут районные соревнования по технике пешеходного туризма в закрытых помещениях с охватом не менее 400 детей и их родителей; 2 раза пройдут областные соревнования по технике пешеходного туризма в закрытых помещениях с охватом не менее 500 детей и их родителей.



Проект: Ради Жизни

Заявитель: Псковская областная общественная организация многодетных семей «Дети - наше будущее»

Размер гранта 4 778 819

Cофинансирование 2 423 686

Общая сумма расходов на реализацию проекта 7 202 505

Что включает проект: В рамках проекта будет реализован комплекс мероприятий для школьников 6-11 классов и их родителей из Псковской области: постановка в школах, школах-интернатах, центрах досуга Псковской области трех тематических социальных драм о проблемах в подростковой среде, а именно, спектакля, посвященного трагедии в Беслане - «Тамара» (автор Владимир Ходаков), спектакля «Люблю» (автор Елена Кирюшина) для профилактики наркомании; спектакля «Супермаркет» (автор Ксения Малинина) для профилактики суицида. В спектаклях играют артисты-подростки.

Проект: Творческие интернет-мастерские для детей и взрослых «Дочки-матери» -2: делимся опытом

Заявитель: Местная религиозная организация православный Приход Храма Святителя Василия Великого (на горке) города Пскова Псковской Епархии Русской Православной Церкви

Размер гранта 1 257 042

Cофинансирование 676 950

Общая сумма расходов на реализацию проекта 1 933 992

Что включает проект: Создание сайта с возможностью ведения он-лайн видео-уроков, быстрой обратной связью для трансляции идей творческих мастерских, создание видео-архива (фонотеки) записей мастер-классов по ремеслам, проведение выставок-конкурсов работ, выполненных детьми вместе с родителями в мастерских «Дочки-матери» очно и виртуальных выставок с интернет-голосованием.

Проект: Экомыслители

Заявитель: Псковская областная общественная организация «Чудской проект»

Размер гранта 2 297 030

Cофинансирование 1 489 500

Общая сумма расходов на реализацию проекта 3 786 530

Что включает проект: Проект реализуется на территории Псковской области и включает комплекс просветительских мероприятий, объединенных идеей сформировать принципы экодружелюбного поведения в повседневной жизни для целевых групп проекта: школьников, молодежи.

Для этого будут разработаны принципы экологической этики, состоящие из простых действий, которые помогут детям понять и осознать пользу ответственного поведения в быту и на природе, веб-сайт «Экомыслители», настольная игра и занимательная книга по ключевым вопросам экологии. Все образовательные учреждения региона получат доступ к разработанному комплекту материалов. Интерактивным образовательным элементом станет ролевая экологическая игра живого действия (LARP), которая будет апробирована в школах региона и во время экологического фестиваля.

Для этого будут организованы конкурс креативной рекламы «ЭкоPRщик» и творческая мастерская под руководством опытных тренеров. Для привлечения активной молодежи к мероприятиям проекта будет создан раздел «Эковолонтер» на сайте «Экомыслители», для чего будет использована имеющаяся в регионе база данных волонтеров. Эковолонтеры будут привлечены к участию в эко-акциях по уборке мусора в рамках массовых мероприятий на открытом воздухе.

Будет подготовлено специальное пособие и проведен тренинг для организаторов культурно-массовых и спортивных мероприятий Псковской области. Для привлечения внимания населения региона к экологическому состоянию крупнейшего в Европе трансграничного Чудского озера состоится масштабный фестиваль «День Чудского озера».

Проект: Шаг навстречу

Заявитель: Псковская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Размер гранта 1 999 304

Cофинансирование 1 344 452

Общая сумма расходов на реализацию проекта 3 343 756

Что включает проект: Проект несет в себе абсолютно новую и уникальную для Псковской области идею создания единой инновационной площадки/клуба, на территории которого, в одном месте, будут предоставляться услуги людям с инвалидностью, что позволит им приобрести новый опыт и знания.

Данный проект является логическим продолжением успешно реализованного нашей организацией проекта 2018 г. «Социальный пункт проката и обмена технических средств реабилитации». При реализации, мы столкнулась с проблемой отсутствия специалистов, которые могут ответить на вопросы социально-бытовой реабилитации людей с инвалидностью, именно поэтому, в новом проекте «Шаг навстречу», основной акцент ставится на социально-средовую и социально-бытовую адаптацию.

Проект: Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям - детям войны

Заявитель: Псковское региональное (областное) отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»

Размер гранта 7 212 582

Cофинансирование 3 502 928

Общая сумма расходов на реализацию проекта 10 715 510

Что включает проект: Будет создана Социальная Гостиная, позволяющая расширить возможности в сфере досуга пожилых людей, где будет организовано дневное пребывание, поддерживающее питание участников и доставка маломобильных посетителей.

В структуре Гостиной будут функционировать: комнаты отдыха и досуга, медико-социальной помощи, социально-бытовых услуг и модульное кафе Красного Креста.

Участникам проекта будет предложено 1200 культурно-досуговых и познавательных мероприятий. Для этого в Комнатах отдыха и досуга будут работать секции по запросам пожилых людей. Среди них «Кулинарная академия», «Песенная мозаика», «Социальный и виртуальный туризм», «Формула здоровья на пути к долголетию» и «Круг общения друзей», где с помощью разнообразных досуговых форм активности пожилые люди смогут по интересам заняться своим любимым делом и провести досуг, реализовать себя в самодеятельном искусстве. Состоятся концерты и праздничные встречи, посвященные памятным датам, будут организованы экскурсии по историческим местам и тематические мероприятия к 75-летию Великой Победы. Для усиления адресной социальной помощи во время пребывания в Гостиной пожилые люди могут воспользоваться услугами по стирке белья и мелкому ремонту одежды. Среди нуждающихся пожилых людей будет организована выдача социальной помощи в виде продуктов питания от партнеров.

Проект предусматривает создание комнаты медико-социальной помощи. Для этого будет отремонтировано и оборудовано помещение. Во время пребывания пожилых людей в Гостиной будет организовано постоянное наблюдение за их самочувствием: контроль давления, температуры тела, сахара в крови. По назначениям врача будут выполняться медицинские процедуры: инъекции, ингаляции, дыхательная гимнастика и др.

Проект: 11 Фестиваль исторической реконструкции «Хельга»

Заявитель: ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БЫЛИНЫ ДРЕВНЕГО ПСКОВА»

Размер гранта: 2 867 223

Cофинансирование 200 000

Общая сумма расходов на реализацию проекта 3 067 223

Что включает проект: Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» - полное погружение в историю Древней Руси. Организация фестиваля построена по принципу «живой истории», где каждый предмет, действо, событие доступно для изучения современным человеком. В 2020 г. на фестивале особое внимание будет уделено нематериальному культурному наследию Псковской области - псковской гусельной игре. А также расширилась география фестиваля. В фестивале стали участвовать не только клубы и коллективы из Пскова, но и Москвы и Санкт-Петербурга, Великого Новгорода.

В ходе фестиваля его гости погружаются в жизнь наших предков, соприкасаются с отражением давно ушедшей эпохи, участники фестиваля погружаются в изучаемую ими эпоху, получают обширный практический и теоретический опыт.

Проект: Студенческие спасательные отряды Псковской области

Заявитель: ПСКОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ»

Размер гранта 494 931

Cофинансирование 215 930

Общая сумма расходов на реализацию проекта 710 861

Что включает проект: На территории области в течении 2020 года будет создано три студенческих спасательных отряда Студенческие спасательные отряды Псковской области, которые станут многофункциональным центром спасательной помощи в Псковской области. В течении 2020 года будет проведена работа среди молодежи в возрасте от 16 до 30 лет, которая будет являться фундаментом для реализации далеко идущих перспективных инициатив, направленных на решение амбициозных задач, одной из которых является многократное увеличение количества молодых людей, вовлеченных в деятельность, связанную с добровольчеством и умением оказать помощь в чрезвычайных ситуациях на территории региона.

Проект: ЗаРождение - сопровождение и поддержка будущих матерей - жительниц районов

Заявитель: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПСКОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ, РЕАБИЛИТАЦИИ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ»

Размер гранта 499 127

Cофинансирование 147 407

Общая сумма расходов на реализацию проекта 646 534

Что включает проект: Проект «ЗаРождение» призван поддержать женщин-жительниц районов Псковской области на этапах беременности, подготовки к родам и послеродовой период. Запланированы различные мероприятия: обучающие курсы и семинары для беременных женщин и членов их семей в районных центрах Псковской области; организация онлайн-консультирования посредством социальных сетей в до- и послеродовой период; подготовка и распространение печатных, электронных и видеоматериалов по вопросам беременности, родов и заботы о ребенке; обучение работников районных медицинских организаций, работающих с беременными женщинами.

Проект: Мы вместе, чтобы SOS-тояться: Поддержка подростков и молодёжи из приёмных семей в адаптации к самостоятельной жизни

Заявитель: ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИ Е ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ «ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ-SOS ПСКОВ»

Размер гранта 2 997 989

Cофинансирование 1 818 068

Общая сумма расходов на реализацию проекта 4 816 057

Что включает проект: Выездные тренинги, походы, поездки для приёмных родителей и подростков.

Индивидуальные занятия с психологом по принятию родни для приёмных подростков.

Тренинги по подготовке наставников. Будут проведены 5 тренингов для индивидуальных наставников, обучены 100 человек. К завершению проекта будут стабильно работать 25 пар «наставник - подросток из приёмной семьи». Тренинги по подготовке к работе с наставниками для молодёжи из приёмных семей. Ежемесячные поддерживающие тренинги для наставников. Групповые поездки для наставников и подростков.

Встречи в Клубе выпускников приёмных семей подростков, которые только начинают самостоятельную жизнь, со старшими товарищами, которые живут самостоятельно не менее 3 лет. Индивидуальная работа с психологом по терапии травм, укреплению ресурсов и т.п. Тренинги для подростков (13+) и молодёжи (18+) по формированию навыков адаптации к самостоятельной жизни.

Проект: Литературно-исторический проект «Чтобы помнили...»

Заявитель: Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз писателей России»

Размер гранта 1 630 358

Cофинансирование 918 898

Общая сумма расходов на реализацию проекта 2 549 256

Что включает проект: Акция «Бессмертный полк русской поэзии» - посвящается 75-летию Великой Победы и будет проведена по двум направлениям: с участием взрослых и с участием детей (до 17 лет включительно). Всероссийский поэтический конкурс «Высота», посвященный 20-летию подвига 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Фестиваль исторической поэзии «Словенское поле». По итогам Проекта планируется издание литературно-публицистического альманаха, куда войдут статьи по мероприятиям Проекта, истории фестиваля «Словенское поле», избранные произведения участников проекта, фотоматериалы. Сборник пополнит фонды библиотек Псковской области. Презентация сборника и выступления его участников пройдут в крупных районных центрах Псковской области.

Проект: Самбо в школу

Заявитель: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КЛУБ СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ «ОТЕЧЕСТВО - ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»

Размер гранта 2 999 994

Cофинансирование 743 775

Общая сумма расходов на реализацию проекта 3 743 769

Что включает проект: В ходе проекта в образовательных учреждениях будут оснащены залы для занятий самбо необходимым оборудованием (борцовские ковры). Появится возможность проведения тренировок в школах малых городов и сельских населенных пунктах Псковской области. Будут организованы семинары и курсы по повышению квалификации учителей физической культуры. Также будут разработаны дополнительные методические материалы и наглядные пособия для проведения занятий. В дальнейшем дети смогут участвовать в региональных и всероссийских соревнованиях, что позволит им путешествовать, узнавать новые города и знакомиться с такими же спортсменами как они сами.

Проект: Основы ухода на дому

Заявитель: Общественная организация «Псковский областной еврейский благотворительный центр «ХЭСЭД ИЦХАК» («Милосердие»)

Размер гранта 1 114 817

Cофинансирование 626 021

Общая сумма расходов на реализацию проекта 1 740 838

Что включает проект: Целью проекта является научить людей, ухаживающих за своими близкими, навыкам оказания ухода на дому и профилактика их эмоционального выгорания.

Проект состоит из двух взаимосвязанных направлений работы:

- организация курса теоретических и практических занятий по уходу на дому;

- организация и проведение сеансов в зоне психологической разгрузки психологом с людьми, принимающими непосредственное участие в уходе.

Организация и проведение курса бесплатных занятий будет основана на работе групп, сформированных из числа людей осуществляющих уход на дому по данным Комитета социальной защиты Псковской области, родственников в рамках проекта «Социальный пункт проката», новых привлеченных участников – людей нуждающихся в данных знаниях и навыках. Курс занятий группы будет состоять из 4 встреч с освещением основных тем по осуществлению ухода на дому.