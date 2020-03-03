Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на Украине
На Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у мужчины, передает ТАСС. Случай заражения коронавирусом зафиксирован в Черновицкой области страны.
По предварительным данным, гражданин прилетел на Украину из Италии. По данным RT, мужчина вначале добрался самолетом из Италии в Румынию, откуда на машине отправился на Украину.
Зараженный госпитализирован. Люди, с которым он контактировал, находятся в режиме самоизоляции.
Ранее появилась информация, что выявлен первый случай заражения коронавирусом в Латвии.