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Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на Украине

На Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у мужчины, передает ТАСС. Случай заражения коронавирусом зафиксирован в Черновицкой области страны.

По предварительным данным, гражданин прилетел на Украину из Италии. По данным RT, мужчина вначале добрался самолетом из Италии в Румынию, откуда на машине отправился на Украину.

Зараженный госпитализирован. Люди, с которым он контактировал, находятся в режиме самоизоляции. 

Ранее появилась информация, что выявлен первый случай заражения коронавирусом в Латвии.

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