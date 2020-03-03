Около 90 тысяч рублей сняли мошенники с карты великолучанки

16:14, 03 марта 2020, ПАИ

В Великих Луках мошенники сняли с карты местной жительницы около 90 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

2 марта 26-летней местной жительнице на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денег с карты девушки мужчина узнал реквизиты и позже со счета было списано 85 тысяч рублей.

Кроме того, еще одна аналогичная кража с карты произошла в Пскове. Жертвой мошенников стала 35-летняя женщина: она так же доверилась незнакомцу и списание составило 8 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.