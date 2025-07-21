Уголовное дело возбудили по факту возгорания бытового газа в Великих Луках

18:14, 21 июля 2025, ПАИ

По факту возгорания, которое произошло в одной из квартир многоквартирного дома в Великих Луках 21 июля, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 21 июля в утреннее время в одной из квартир многоквартирного жилого дома в городе Великие Луки произошла утечка и последующее возгорание бытового газа. В результате произошедшего мужчина, проживающий в указанной квартире, получил множественные травмы и ожоги. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь. Еще троим пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно, их здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы и объекты, представляющие интерес для следствия, назначены пожарно-техническая и медицинская судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Напомним, по данным регионального МЧС, пострадали четыре человека, одного из них госпитализировали. Кроме того, из дома эвакуировали трёх детей.