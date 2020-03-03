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Общество

Из-за вспышки коронавируса итальянский посол предложил бесплатные визы для россиян

Итальянский посол пообещал бесплатные визы для россиян, которые не передумают ехать в страну в условиях распространения коронавируса. Визы, выданные под поездки в Италию на март, апрель и май, можно бесплатно продлить на год, если поездка будет перенесена из-за коронавируса, сообщает «Фонтанка».

«Наблюдается активное распространение неточных сведений о санитарной обстановке в нашей стране, которые не соответствуют реальным характеристикам феномена инфекции, - рассказал посол Паскуале Терраччано. – Болезнь затронула лишь 0,1% итальянских городов».

Также в своем обращении Паскуале Терраччано добавил, что российские друзья всегда будут желанными гостями в Италии.

«Мы не хотим, чтобы из-за этой чрезвычайной ситуации российские граждане оказывались вынуждены отменять поездки в Италию», - добавил Паскуале Терраччано. В связи с этим те, кто получил визу со сроком действия на период март-апрель-май могут бесплатно переоформить ее на годовую визу, обратившись в визовые центры на всей территории страны.

Визы смогут получить только те россияне, которые перенесут, а не отменят поездку. Ранее было рекомендовано отменить продажи туров в Италию из-за коронавируса.

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