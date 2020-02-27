Продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею рекомендовано остановить

15:49, 27 февраля 2020, ПАИ

Ростуризм выступил с рекомендацией прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею. Это связано со вспышкой коронавируса, передает ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от поездок в эти страны из-за ситуации с вирусом. Эксперты настаивают на необходимости приостановить формирование и реализацию турпродуктов, а также отдельных туруслуг в эти страны до нормализации эпидемиологической обстановки.

Туроператоры также обязаны информировать российских туристов, которые планируют визиты, о текущей обстановке и порядке изменения или расторжения договора на поездку.

Российские туристы, находящихся в указанных странах, должны следовать рекомендациям Роспотребнадзора и принимать меры по обеспечению личной безопасности.

Кроме того, туристы могут потребовать полного возврата средств при отмене тура в Италию, Иран и Южную Корею. Самостоятельные туристы, которые приобрели отдельные услуги по перевозке, размещению и экскурсиям также могут обращаться к исполнителю за возвратом денежных средств в соответствии с законом о защите прав потребителей.

На данный момент от коронавируса в Китае скончались 2744 человека.