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Общество

Для удобства псковичей вылеты из Пскова в Москву перенесут на утро

Фото Дарьи Хватковой

Для удобства пассажиров расписание авиарейсов Псков — Москва — Псков изменяется. Кроме того, вылеты будут осуществляться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, четвергам и пятницам, сообщил корреспонденту Псковского агентства информации директор компании «Псковавиа» Артем Тарасов.

«С 29 марта вылет из Пскова в Москву будет в 7:00 мск, время в пути составит примерно 1 час 10 минут. Из Москвы в Псков вылет будет около 23:30 и прилет — в 0:40. Новое расписание более удобно и будет востребовано пассажирами», - отметил он. Директор «Псковавиа» также не исключил, что пятый рейс на Москвы появится раньше, чем в мае.

Ранее об увеличении частоты рейсов Псков — Москва в своем Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона также рассказал, что успешно прошло сертификацию новое свето-сигнальное оборудование в псковском аэропорту, что позволит принимать гражданские самолеты круглосуточно.

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