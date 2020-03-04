Аэропорт Пскова теперь может круглосуточно принимать гражданские самолёты

08:38, 04 марта 2020, ПАИ

Более года напряжённой работы, поиска финансирования, разработки дополнительных проектов, согласования с Минобороны и Росавиацией стали результатом сертификации в аэропорту Пскова свето-сигнального оборудования, сообщил в своем «Инстаграме» губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Это значит, что теперь аэропорт может принимать гражданские воздушные суда в круглосуточном режиме. Это даёт существенные дополнительные возможности по развитию новых маршрутов и направлений», - отметил глава региона.

Он также уточнил, что уже с марта появится новое более удобное расписание авиарейсов по маршруту Псков - Москва. Будет 4 рейса в неделю, а с мая - 5 рейсов.

«С начала лета запускаем Псков - Калининград, прорабатываем перелёты по маршрутам Псков - Анапа и Псков - Симферополь», - добавил Михаил Ведерников.