Названо количество женщин, зарегистрировавшихся на конкурс «Лидеры России. Политика»

17:11, 08 марта 2020, ПАИ

По состоянию на 8 марта, доля женщин среди подавших заявки на всероссийский конкурс «Лидеры России. Политика» составляет 15,4%, сообщили Псковскому агентству информации организаторы конкурса.

Из числа женщин-участниц конкурса 31,8% зарегистрировались от Центрального федерального округа, 17,1% - от Приволжского, 12,2% - от Сибирского, 11,1% - от Северо-Западного, 10,6% - от Уральского, 8,8% - от Южного, 5,1% - от Дальневосточного, а 3,3% - от Северо-Кавказского.

48,7% зарегистрировавшихся женщин – от 30 до 40 лет, 23,6% - от 40 до 50 лет, 22,1% - моложе 30 лет, 5,6% - старше 50 лет.

51,2% конкурсанток окончили магистратуру или специалитет, 17,5% - бакалавриат, 16,7% - получили два и более высших образований, 6,3% - имеют среднее профессиональное образование, 5% - являются кандидатами наук, 0,6% - докторами наук, 2,7% – имеют высшее образование со степенью МВА.

По уровню должности 33,6% зарегистрировавшихся для участия в конкурсе женщин работают специалистами, 22,1% - руководителями среднего звена, 21,8% - топ-менеджерами, 11,7% - осуществляют линейное или функциональное руководство, 8,5% - трудятся на себя, а 2,3% - являются рабочими.

Член наблюдательного совета конкурса, депутат Госдумы РФ Светлана Журова призвала девушек и женщин активно участвовать в конкурсе «Лидеры России. Политика», поскольку женщины-лидеры в социальной политике необходимы стране.

По мнению, главы благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» Натальи Москвитиной, для российских женщин участие в этом конкурсе – «настоящее окно возможностей», поскольку они «получают шанс доказать свою эффективность в проделанной работе и быть услышанными наверху».

Запуск конкурса как нового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» состоялся 25 февраля. Он направлен на выявление перспективных лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности.

Все желающие ещё могут успеть подать заявку до 18:00 16 марта. Регистрация и подробная информация о проекте на сайте — политическиелидеры.рф. Организатором конкурса является АНО «Россия — страна возможностей».