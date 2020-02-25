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Общество

Конкурс для будущих законотворцев «Лидеры России. Политика» стартовал 25 февраля

Конкурс для будущих политиков и законотворцев «Лидеры России. Политика» стартовал 25 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что основное отличие нового конкурса «Лидеры России. Политика» от основного проекта «Лидеры России» заключается в том, что будут оцениваться социальная ответственность и определенный социальный багаж, которым должны обладать участники, претендующие на выход в финал и на победу.

Регистрация на конкурс продлится до 18:00 16 марта. В марте-апреле участники выполнят задания дистанционного этапа на сайте конкурса, после чего пройдут очные полуфиналы конкурса, а в мае состоится финал.

Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия — страна возможностей». Регистрация и подробная информация о проекте на сайте — политическиелидеры.рф.

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