0
12:05
Полевую археологическую школу организуют летом на поселении викингов в Псковской области
12:01
Шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят в Псковской области с 13 по 25 марта
11:06
Сотрудница секс-шопа о работе: Стереотипы, хиты продаж и встреча с преподавателями
10:04
Тур по новостройкам состоится в Пскове 14 марта
10:00
«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
18:06
«Веснянки» и заклички приглашают спеть посетителей Пушкинского заповедника в марте
15:04
До пятницы псковичей ожидает тёплая и дождливая погода
Еще новости
Общество

Не пользоваться общественным транспортом в час пик призвал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор призвал не использовать общественный транспорт в час пик. Это связано с распространением новой коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости.

Рекомендуется также воздержаться от посещения общественных мест, торговых центров, спортивных мероприятий. Ведомство рекомендовало использовать медицинскую маску, меняя ее каждые 2-3 часа. Не следует контактировать с людьми, которые имеют видимые признаки ОРВИ.

Для защиты следует чаще мыть руки, а также дезинфицировать гаджеты. Симптомами коронавируса являются высокая температура, головная боль, кашель, слабость, тяжелое дыхание, боли в мышцах, а также тошнота и рвота.

На данный момент количество жертв от коронавируса в Китае составляет 3136 человек. В России количество зараженных вирусом выросло до 20 человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Из-за коронавируса отменены около 400 выставок по всему миру Из-за коронавируса в Китае умерли 3136 человек 14 провинций закрыли в Италии из-за коронавируса Более трёх тысяч человек умерли из-за коронавируса в Китае 10 человек заразились коронавирусом в Эстонии Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в России Более 100 тысяч человек в мире заразились коронавирусом Меры по профилактике коронавируса усиливают в Петербурге ВОЗ: Прекращение распространения коронавируса к лету маловероятно Режим повышенной готовности ввели в Новгородской области из-за коронавируса
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Полевую археологическую школу организуют летом на поселении викингов в Псковской области
10 марта 2020
Полевую археологическую школу организуют летом на поселении викингов в Псковской области
Шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят в Псковской области с 13 по 25 марта
10 марта 2020
Шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят в Псковской области с 13 по 25 марта
Тур по новостройкам состоится в Пскове 14 марта
10 марта 2020
Тур по новостройкам состоится в Пскове 14 марта
«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
10 марта 2020
«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
«Веснянки» и заклички приглашают спеть посетителей Пушкинского заповедника в марте
09 марта 2020
«Веснянки» и заклички приглашают спеть посетителей Пушкинского заповедника в марте
До пятницы псковичей ожидает тёплая и дождливая погода
09 марта 2020
До пятницы псковичей ожидает тёплая и дождливая погода
Сериал с Алексеем Севастьяновым в одной из ролей покажут на телеканале ТНТ
09 марта 2020
Сериал с Алексеем Севастьяновым в одной из ролей покажут на телеканале ТНТ
Псковская швейная фабрика «Славянка» шьёт одежду для крупного испанского бренда масс-маркета
09 марта 2020
Псковская швейная фабрика «Славянка» шьёт одежду для крупного испанского бренда масс-маркета 1

Идет загрузка...