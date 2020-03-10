Не пользоваться общественным транспортом в час пик призвал Роспотребнадзор

10:29, 10 марта 2020, ПАИ

Роспотребнадзор призвал не использовать общественный транспорт в час пик. Это связано с распространением новой коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости.

Рекомендуется также воздержаться от посещения общественных мест, торговых центров, спортивных мероприятий. Ведомство рекомендовало использовать медицинскую маску, меняя ее каждые 2-3 часа. Не следует контактировать с людьми, которые имеют видимые признаки ОРВИ.

Для защиты следует чаще мыть руки, а также дезинфицировать гаджеты. Симптомами коронавируса являются высокая температура, головная боль, кашель, слабость, тяжелое дыхание, боли в мышцах, а также тошнота и рвота.

На данный момент количество жертв от коронавируса в Китае составляет 3136 человек. В России количество зараженных вирусом выросло до 20 человек.